Скандал в матче «Бенфики» и 7 очков россиян за «Сент-Луис» в НХЛ. Главное к утру

Громкий скандал в матче чемпионата Португалии, мощная результативность российских форвардов «Сент-Луиса» в матче НХЛ и сенсационный результат чемпионского поединка между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососой. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».