Скандал в матче «Бенфики» и 7 очков россиян за «Сент-Луис» в НХЛ. Главное к утру
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Громкий скандал в матче чемпионата Португалии, мощная результативность российских форвардов «Сент-Луиса» в матче НХЛ и сенсационный результат чемпионского поединка между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососой. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Судья при счете 0:7 остановил матч «Белененсеш» — «Бенфика», у хозяев осталось 6 игроков.
- Дубли Бучневича с Барбашёвым и 3 очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Коламбус».
- Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу и лишился чемпионских титулов.
- Медведев разгромил Гомеса и принёс России победу в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса.
- «Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря двум голам в концовке.
- Валиева выиграла этап Гран-при в Сочи, Туктамышева и Хромых — призёры.
- «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Химками» — 3:3.
- Панарин – о конфликте с Маршаном: думаю, все россияне захотели бы вступиться за страну.
- «Ювентус» с минимальным счётом уступил «Аталанте».
- Александр Емельяненко досрочно проиграл Марсио Сантосу на турнире в Сыктывкаре.
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