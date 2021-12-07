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Овечкин обновил собственный рекорд, Златан выбрал между Месси и Роналду. Главное к утру

Овечкин обновил собственный рекорд, Златан выбрал между Месси и Роналду. Главное к утру
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36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает разрывать НХЛ, Златан Ибрагимович сделал выбор между двумя звёздами мирового футбола, а США выступили с громким заявлением накануне Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкин обновил личный рекорд по скорости набора 40 очков в сезоне НХЛ.
  2. Ассистентский дубль Овечкина и 31 сейв Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Анахайм».
  3. Златан Ибрагимович сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
  4. США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиаде – 2022 в Пекине.
  5. «Эвертон» вырвал победу у «Арсенала» и прервал 8-матчевую безвыигрышную серию.
  6. Конор Макгрегор: Хабиб был хорошим бойцом, но не великим.
  7. Сборная России узнала соперников на ATP Cup 2022 года.
  8. КХЛ: «Спартак» впервые одержал победу над «Металлургом» в Магнитогорске. Серия длилась 26 игр.
  9. Эмир Катара недоволен работой Почеттино в «ПСЖ».
  10. Левандовски о словах Месси после «Золотого мяча» — 2021: надеюсь, это было искренне.
  11. В МОК выступили с заявлением по дипломатическому бойкоту ОИ-2022 в Пекине со стороны США.
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