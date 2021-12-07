Овечкин обновил собственный рекорд, Златан выбрал между Месси и Роналду. Главное к утру

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает разрывать НХЛ, Златан Ибрагимович сделал выбор между двумя звёздами мирового футбола, а США выступили с громким заявлением накануне Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».