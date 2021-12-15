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«МС» разгромил «Лидс» со счётом 7:0, «Барселона» наметила цель на январь. Главное к утру

«МС» разгромил «Лидс» со счётом 7:0, «Барселона» наметила цель на январь. Главное к утру
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Подопечные Хосепа Гвардиолы неожиданно разгромили «Лидс» со счётом 7:0 в чемпионате Англии, «Барселона» наметила цель на январь, а московский «Спартак» нашёл спортивного директора в топ-клубе Франции. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Сити» разгромил «Лидс» со счётом 7:0 в матче 17-го тура АПЛ.
  2. «Барселона» определилась с приоритетным трансфером на январь.
  3. Во Франции сообщили, что скаут «ПСЖ» Каттани станет спортивным директором «Спартака».
  4. Алёна Косторная обратилась к болельщикам после новости о снятии с чемпионата России.
  5. Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Рейнджерс», у Панарина голевая передача.
  6. «Зениту» интересен лучший бомбардир Лиги конференций Артур Кабрал.
  7. Карри установил абсолютный рекорд НБА по числу реализованных трёхочковых.
  8. Моуринью дал обещание болельщику «Ромы», у которого остановилось сердце во время матча.
  9. «Спартак» интересуется защитником Кириллом Боженовым.
  10. Семак: прекрасно, что «Зенит» на первом месте. Значит, на сегодня мы сильнее соперников.
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