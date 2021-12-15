«МС» разгромил «Лидс» со счётом 7:0, «Барселона» наметила цель на январь. Главное к утру

Подопечные Хосепа Гвардиолы неожиданно разгромили «Лидс» со счётом 7:0 в чемпионате Англии, «Барселона» наметила цель на январь, а московский «Спартак» нашёл спортивного директора в топ-клубе Франции. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».