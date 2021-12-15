«МС» разгромил «Лидс» со счётом 7:0, «Барселона» наметила цель на январь. Главное к утру
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Подопечные Хосепа Гвардиолы неожиданно разгромили «Лидс» со счётом 7:0 в чемпионате Англии, «Барселона» наметила цель на январь, а московский «Спартак» нашёл спортивного директора в топ-клубе Франции. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Манчестер Сити» разгромил «Лидс» со счётом 7:0 в матче 17-го тура АПЛ.
- «Барселона» определилась с приоритетным трансфером на январь.
- Во Франции сообщили, что скаут «ПСЖ» Каттани станет спортивным директором «Спартака».
- Алёна Косторная обратилась к болельщикам после новости о снятии с чемпионата России.
- Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Рейнджерс», у Панарина голевая передача.
- «Зениту» интересен лучший бомбардир Лиги конференций Артур Кабрал.
- Карри установил абсолютный рекорд НБА по числу реализованных трёхочковых.
- Моуринью дал обещание болельщику «Ромы», у которого остановилось сердце во время матча.
- «Спартак» интересуется защитником Кириллом Боженовым.
- Семак: прекрасно, что «Зенит» на первом месте. Значит, на сегодня мы сильнее соперников.
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