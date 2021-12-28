Интерес «Спартака» к Мхитаряну и волевая победа «Ак Барса». Главное к утру

Сборная России одержала первую победу на МЧМ-2022, Мхитарян может перейти в «Спартак», волевая победа «Ак Барса» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».