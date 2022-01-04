«Вулверхэмптон» обыграл «МЮ», Ротенберг станет главным тренером СКА. Главное к утру

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Жоау Моутинью на 82-й минуте, Роман Ротенберг станет новым главным тренером СКА, Андрей Шевченко пытается уговорить российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука перейти в «Дженоа». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Вулверхэмптону», пропустив гол на 82-й минуте матча.

2. Источник: Ротенберг станет главным тренером СКА.

3. «Краснодар» предложил за защитника «Атлетико Минейро» € 10 млн. Игрок готов к переходу.

4. Шевченко пытается убедить Миранчука перейти в «Дженоа».

5. Стала известна реакция игроков «Челси» на интервью Ромелу Лукаку.

6. Георгиев совершил ключевой сейв на Макдэвиде. Трибуны начали скандировать его имя.

7. Инс: зачем давать повязку капитана Роналду, если все ноют, что он уходит после поражений?

8. «Реал» подпишет контракт с Мбаппе после матчей ЛЧ.

9. Стали известны результаты переговоров между Тухелем и Лукаку после скандального интервью.

10. Чирлидерши танцевали в новогодних костюмах, игроки устроили потасовку. Фото победы ЦСКА.