«Вулверхэмптон» обыграл «МЮ», Ротенберг станет главным тренером СКА. Главное к утру

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Жоау Моутинью на 82-й минуте, Роман Ротенберг станет новым главным тренером СКА, Андрей Шевченко пытается уговорить российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука перейти в «Дженоа». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Вулверхэмптону», пропустив гол на 82-й минуте матча.
2. Источник: Ротенберг станет главным тренером СКА.
3. «Краснодар» предложил за защитника «Атлетико Минейро» € 10 млн. Игрок готов к переходу.
4. Шевченко пытается убедить Миранчука перейти в «Дженоа».
5. Стала известна реакция игроков «Челси» на интервью Ромелу Лукаку.
6. Георгиев совершил ключевой сейв на Макдэвиде. Трибуны начали скандировать его имя.
7. Инс: зачем давать повязку капитана Роналду, если все ноют, что он уходит после поражений?
8. «Реал» подпишет контракт с Мбаппе после матчей ЛЧ.
9. Стали известны результаты переговоров между Тухелем и Лукаку после скандального интервью.
10. Чирлидерши танцевали в новогодних костюмах, игроки устроили потасовку. Фото победы ЦСКА.
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