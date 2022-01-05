Ротенберг — MVP матча с «Куньлунем», Лукаку извинился за интервью. Главное к утру

Новый главный тренер СКА Роман Ротенберг стал MVP в первом матче на новом посту, бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку извинился за скандальное интервью, почётный президент «Баварии» призвал изолировать невакционированных людей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Романа Ротенберга признали MVP матча с «Куньлунем» в составе СКА. Ему подарили шлем.

2. Ромелу Лукаку извинился за скандальное интервью.

3. Почётный президент «Баварии» предложил систематически изолировать невакцинированных людей.

4. Р. Ротенберг заявил, что Моуринью работал переводчиком у Фергюсона, назвав его Йозе Марино.

5. Клебо: у Большунова не лучшие дни. Мы никогда не узнаем, как могло всё сложиться.

6. «Величайший на все времена». Фанаты принесли на тренировку фото козла с головой Овечкина.

7. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Рус отменён из-за коронавируса.

8. Названы богатейшие боксёры в истории. Мейвезер — первый, Владимир Кличко замыкает топ-10.

9. Защитник «Ман Сити» Менди переведён из Ливерпуля в более жёсткое тюремное учреждение.

10. Зачем покупать козла в первом тайме? Разбор 21-го тура АПЛ.