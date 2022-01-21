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Вылет «Барселоны» из Кубка Испании и поражение «Арсенала» от «Ливерпуля». Главное к утру

Вылет «Барселоны» из Кубка Испании и поражение «Арсенала» от «Ливерпуля». Главное к утру
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«Барселона» вылетела от «Атлетика» в Кубке Испании, «Ливерпуль» пробился в финал Кубка английской лиги, а Александр Овечкин продолжает покорять исторические достижения в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Ливерпуль» вышел в финал Кубка лиги, обыграв «Арсенал».
  2. «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании.
  3. Овечкин вышел на третье место по результативным передачам среди россиян в истории НХЛ.
  4. Волков сразится с британцем Аспиналлом в главном бою UFC Fight Night в марте.
  5. Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце. У Халили — бронза.
  6. Пеле госпитализировали для прохождения курса химиотерапии.
  7. Кудерметова в двух сетах проиграла Саккари и вылетела с Australian Open.
  8. УНИКС одержал победу над «Барселоной» в Евролиге.
  9. «Динамо» забило 12 безответных голов Вооружённым силам Катара. Смолов оформил дубль.
  10. Медведев обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open.
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