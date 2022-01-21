Вылет «Барселоны» из Кубка Испании и поражение «Арсенала» от «Ливерпуля». Главное к утру

«Барселона» вылетела от «Атлетика» в Кубке Испании, «Ливерпуль» пробился в финал Кубка английской лиги, а Александр Овечкин продолжает покорять исторические достижения в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».