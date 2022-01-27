Госпитализация Плющенко и отказ «Зенита» отпускать Азмуна в сборную. Главное к утру

Известный российский фигурист оказался в больнице, «Зенит» может попасть в международный скандал, а «Вашингтон» Александра Овечкина уступил во второй игре кряду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».