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Госпитализация Плющенко и отказ «Зенита» отпускать Азмуна в сборную. Главное к утру

Госпитализация Плющенко и отказ «Зенита» отпускать Азмуна в сборную. Главное к утру
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Известный российский фигурист оказался в больнице, «Зенит» может попасть в международный скандал, а «Вашингтон» Александра Овечкина уступил во второй игре кряду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Евгений Плющенко попал в больницу. Уже известно, по какой причине.
  2. «Зенит» отказался отпускать Азмуна в сборную. Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА.
  3. 26 сейвов Самсонова не спасли «Вашингтон» от поражения «Сан-Хосе». У Барабанова — голевая.
  4. «Спартак» объявил о переходе Хендрикса в «Фейеноорд» на правах аренды.
  5. «Химки» не хотят тратить средства на трансфер Кокорина.
  6. ЦСКА отдал Константина Кучаева в аренду «Рубину».
  7. Оливейра встретится с Гэтжи на турнире UFC 7 мая.
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  9. Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций.
  10. Reuters: Медведев включил «внутреннего Джоковича» и выиграл эпическую битву.
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