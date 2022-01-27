Госпитализация Плющенко и отказ «Зенита» отпускать Азмуна в сборную. Главное к утру
Поделиться
Известный российский фигурист оказался в больнице, «Зенит» может попасть в международный скандал, а «Вашингтон» Александра Овечкина уступил во второй игре кряду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Евгений Плющенко попал в больницу. Уже известно, по какой причине.
- «Зенит» отказался отпускать Азмуна в сборную. Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА.
- 26 сейвов Самсонова не спасли «Вашингтон» от поражения «Сан-Хосе». У Барабанова — голевая.
- «Спартак» объявил о переходе Хендрикса в «Фейеноорд» на правах аренды.
- «Химки» не хотят тратить средства на трансфер Кокорина.
- ЦСКА отдал Константина Кучаева в аренду «Рубину».
- Оливейра встретится с Гэтжи на турнире UFC 7 мая.
- Несколько звёзд «Челси» недовольны работой Томаса Тухеля.
- Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций.
- Reuters: Медведев включил «внутреннего Джоковича» и выиграл эпическую битву.
Комментарии
- 27 января 2022
-
09:03
-
08:30
-
07:56
-
06:31
-
05:29
-
05:16
-
04:59
-
04:54
-
04:01
-
03:35
-
02:51
-
02:32
-
02:12
-
01:55
-
01:22
-
00:57
-
00:57
-
00:54
-
00:40
-
00:29
-
00:25
-
00:21
-
00:20
-
00:12
- 26 января 2022
-
23:56
-
23:44
-
23:35
-
23:33
-
23:29
-
23:19
-
23:06
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:48
Партнерский контент