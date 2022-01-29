Кузнецов принёс победу «Вашингтону», Овечкин установил антирекорд. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов двумя голевыми передачами помог своей команде разгромить «Даллас Старз», другой российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил личный антирекорд, а также стала известна причина, по которой украинский тренер Андрей Шевченко не возглавил сборную Польши. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Две голевые передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Даллас».
2. Овечкин установил личный антирекорд сезона. Его серия без очков длится уже три матча.
3. Стало известно, почему в Польше отказались от кандидатуры Андрея Шевченко.
4. «Пусть разрешат всем, а не только белым парням». Муж Уильямс — о спорах Медведева с судьёй.
5. Чинквини — о Кокорине: мне жаль «Фиорентину». Сейчас он напуган и сбит с толку.
6. В Далласе перед матчем с «Вашингтоном» под своды арены подняли свитер Сергея Зубова.
7. Харитонов нокаутировал Спонга на турнире Хабиба.
8. Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Рейнджерс».
9. Объявлены суммы штрафа Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса после матча Australian Open.
10. Хет-трик Рондона принёс Венесуэле крупную победу над Боливией в матче отбора к ЧМ-2022.
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