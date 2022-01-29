Кузнецов принёс победу «Вашингтону», Овечкин установил антирекорд. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов двумя голевыми передачами помог своей команде разгромить «Даллас Старз», другой российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил личный антирекорд, а также стала известна причина, по которой украинский тренер Андрей Шевченко не возглавил сборную Польши. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Две голевые передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Даллас».

2. Овечкин установил личный антирекорд сезона. Его серия без очков длится уже три матча.

3. Стало известно, почему в Польше отказались от кандидатуры Андрея Шевченко.

4. «Пусть разрешат всем, а не только белым парням». Муж Уильямс — о спорах Медведева с судьёй.

5. Чинквини — о Кокорине: мне жаль «Фиорентину». Сейчас он напуган и сбит с толку.

6. В Далласе перед матчем с «Вашингтоном» под своды арены подняли свитер Сергея Зубова.

7. Харитонов нокаутировал Спонга на турнире Хабиба.

8. Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Рейнджерс».

9. Объявлены суммы штрафа Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса после матча Australian Open.

10. Хет-трик Рондона принёс Венесуэле крупную победу над Боливией в матче отбора к ЧМ-2022.