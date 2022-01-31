Медведев может пропустить ТБШ, Деспотович покинул «Рубин». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев назвал причину, по которой может пропустить турнир «Большого шлема», нападающий Джордже Деспотович покинул казанский «Рубин», московский «Спартак» приобрёл нового легионера. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Медведев: пропущу ТБШ, если будет турнир на харде в Москве. Мальчик перестал мечтать.
2. «Рубин» расторг контракт с Деспотовичем.
3. Источник: «Спартак» арендует хавбека «Янг Бойз» с обязательным правом выкупа.
4. Семак сравнил Юри Алберто и Сердара Азмуна.
5. В «Аталанте» сделали заявление по поводу слухов об уходе Миранчука в «Лацио».
6. Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Айлендерс».
7. «Локомотив» объявил о прекращении аренды хавбека «Челси» Анджорина.
8. УЕФА требует от Карло Анчелотти сдать тренерский экзамен.
9. Автобус с игроками латвийского клуба перевернулся в результате аварии после матча.
10. Евгений Кузнецов включён в состав участников Матча звёзд НХЛ.
- 31 января 2022
-
09:05
-
08:55
-
08:52
-
08:30
-
07:48
-
07:41
-
07:38
-
07:02
-
04:55
-
04:38
-
03:57
-
02:45
-
01:43
-
01:19
-
01:12
-
00:56
-
00:54
-
00:34
-
00:30
-
00:24
-
00:23
-
00:19
-
00:08
-
00:00
- 30 января 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:39
-
23:33
-
23:29
-
23:23
-
23:18
-
23:13
-
23:02
-
23:01
-
22:50