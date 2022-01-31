Медведев может пропустить ТБШ, Деспотович покинул «Рубин». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев назвал причину, по которой может пропустить турнир «Большого шлема», нападающий Джордже Деспотович покинул казанский «Рубин», московский «Спартак» приобрёл нового легионера. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Медведев: пропущу ТБШ, если будет турнир на харде в Москве. Мальчик перестал мечтать.

2. «Рубин» расторг контракт с Деспотовичем.

3. Источник: «Спартак» арендует хавбека «Янг Бойз» с обязательным правом выкупа.

4. Семак сравнил Юри Алберто и Сердара Азмуна.

5. В «Аталанте» сделали заявление по поводу слухов об уходе Миранчука в «Лацио».

6. Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Айлендерс».

7. «Локомотив» объявил о прекращении аренды хавбека «Челси» Анджорина.

8. УЕФА требует от Карло Анчелотти сдать тренерский экзамен.

9. Автобус с игроками латвийского клуба перевернулся в результате аварии после матча.

10. Евгений Кузнецов включён в состав участников Матча звёзд НХЛ.