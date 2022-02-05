Сезон КХЛ может быть не доигран, воспитанник ЦСКА стал игроком «Спартака». Главное к утру
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Неожиданное предложение от КХЛ для клубов лиги, «Спартак» объявил о переходе воспитанника ЦСКА, а Россия вышла в финал чемпионата Европы – 2022 по футзалу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат.
- Воспитанник ЦСКА Никита Чернов подписал контракт со «Спартаком».
- Россия обыграла Украину и вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу.
- «Неплохо!» Овечкин отреагировал на то, что Капризов надел его игровой свитер в Матче звёзд.
- «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти проиграл «Мидлсбро» и вылетел из Кубка Англии.
- Агент Миранчука назвал главную причину срыва перехода полузащитника в «Лацио».
- В Госдуме отреагировали на победу сборной России в игре с Украиной в полуфинале ЧЕ.
- «Зенит» потерпел разгромное поражение от «Реала» в Евролиге.
- Контрольный матч олимпийской сборной России по хоккею с командой Латвии отменён.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине объявлены открытыми.
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