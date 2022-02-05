Сезон КХЛ может быть не доигран, воспитанник ЦСКА стал игроком «Спартака». Главное к утру

Неожиданное предложение от КХЛ для клубов лиги, «Спартак» объявил о переходе воспитанника ЦСКА, а Россия вышла в финал чемпионата Европы – 2022 по футзалу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».