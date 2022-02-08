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Россия — 3-я в медальном зачёте, Роналду и Зидан могут оказаться в «ПСЖ». Главное к утру

Россия — 3-я в медальном зачёте, Роналду и Зидан могут оказаться в «ПСЖ». Главное к утру
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Россию сместили с лидирующей позиции в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай), звёздный форвард и именитый тренер могут воссоединиться во Франции, а игрока «Вест Хэма» могут наказать за жестокое обращение с животными. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная России опустилась на третью строчку в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине.
  2. Роналду и Зидан могут воссоединиться в «ПСЖ».
  3. УНИКС вырвал победу в матче с ЦСКА броском с сиреной в конце третьего овертайма.
  4. Титулованная украинская биатлонистка досрочно завершила выступление на Олимпиаде-2022.
  5. Норвежские журналисты спросили Спицова о допинге у россиян. Денис ответил.
  6. Игрока «Вест Хэма» Зума могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.
  7. Дедушка Клебо: русские лыжники очень сильны в Китае, но Йоханнес жаждет реванша.
  8. Женская сборная Канады выпустила обращение по поводу ситуации в матче с Россией на ОИ-2022.
  9. Стало известно, какое прозвище дали Кокорину в «Фиорентине».
  10. «Спартак» продлил контракты с Литвиновым и Денисовым.
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