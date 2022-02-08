Россия — 3-я в медальном зачёте, Роналду и Зидан могут оказаться в «ПСЖ». Главное к утру
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Россию сместили с лидирующей позиции в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай), звёздный форвард и именитый тренер могут воссоединиться во Франции, а игрока «Вест Хэма» могут наказать за жестокое обращение с животными. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Сборная России опустилась на третью строчку в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине.
- Роналду и Зидан могут воссоединиться в «ПСЖ».
- УНИКС вырвал победу в матче с ЦСКА броском с сиреной в конце третьего овертайма.
- Титулованная украинская биатлонистка досрочно завершила выступление на Олимпиаде-2022.
- Норвежские журналисты спросили Спицова о допинге у россиян. Денис ответил.
- Игрока «Вест Хэма» Зума могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.
- Дедушка Клебо: русские лыжники очень сильны в Китае, но Йоханнес жаждет реванша.
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- Стало известно, какое прозвище дали Кокорину в «Фиорентине».
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