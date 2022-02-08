Россия — 3-я в медальном зачёте, Роналду и Зидан могут оказаться в «ПСЖ». Главное к утру

Россию сместили с лидирующей позиции в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай), звёздный форвард и именитый тренер могут воссоединиться во Франции, а игрока «Вест Хэма» могут наказать за жестокое обращение с животными. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».