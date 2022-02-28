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ФИФА ввела санкции для России, «Ливерпуль» взял трофей, обыграв «Челси». Главное к утру

ФИФА ввела санкции для России, «Ливерпуль» взял трофей, обыграв «Челси». Главное к утру
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ФИФА объявила о санкциях для России, «Ливерпуль» победил «Челси» в финале Кубка лиги, а Даниил Медведев официально стал лучшим в мире. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Россия будет выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна.
  2. «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, победив по пенальти «Челси».
  3. Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира.
  4. Испания предлагает исключить российские клубы из еврокубков.
  5. Федерация хоккея Швейцарии требует исключить Россию и Беларусь из ИИХФ и отобрать ЧМ-2023.
  6. «Спартак» сообщил о приоритетном варианте места проведения домашнего матча с «Лейпцигом».
  7. Рижское «Динамо» объявило о выходе из КХЛ.
  8. Большунов стал пятым в классической разделке на этапе КМ в Лахти, гонку выиграл Нисканен.
  9. Сборная Польши после заявления ФИФА по-прежнему отказывается играть с Россией.
  10. Сборная Англии будет бойкотировать матчи с Россией на любом уровне.
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