ФИФА ввела санкции для России, «Ливерпуль» взял трофей, обыграв «Челси». Главное к утру
Поделиться
ФИФА объявила о санкциях для России, «Ливерпуль» победил «Челси» в финале Кубка лиги, а Даниил Медведев официально стал лучшим в мире. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Россия будет выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна.
- «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, победив по пенальти «Челси».
- Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира.
- Испания предлагает исключить российские клубы из еврокубков.
- Федерация хоккея Швейцарии требует исключить Россию и Беларусь из ИИХФ и отобрать ЧМ-2023.
- «Спартак» сообщил о приоритетном варианте места проведения домашнего матча с «Лейпцигом».
- Рижское «Динамо» объявило о выходе из КХЛ.
- Большунов стал пятым в классической разделке на этапе КМ в Лахти, гонку выиграл Нисканен.
- Сборная Польши после заявления ФИФА по-прежнему отказывается играть с Россией.
- Сборная Англии будет бойкотировать матчи с Россией на любом уровне.
Комментарии
- 28 февраля 2022
-
08:30
-
08:19
-
08:16
-
07:45
-
07:41
-
07:19
-
07:03
-
06:46
-
06:38
-
05:54
-
05:46
-
04:21
-
03:58
-
03:14
-
00:54
-
00:48
-
00:41
-
00:38
-
00:34
-
00:17
-
00:04
- 27 февраля 2022
-
23:42
-
23:40
-
23:25
-
23:14
-
23:12
-
23:05
-
22:49
-
22:42
-
22:28
-
22:25
-
22:13
-
22:00
-
21:43
-
21:42
Партнерский контент