Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Аталанта». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига 1 закрыла показ в России, игроки не хотят возвращаться в «Спартак». Главное к утру

Лига 1 закрыла показ в России, игроки не хотят возвращаться в «Спартак». Главное к утру
Комментарии

Лига 1 больше не будет транслироваться в России, два полузащитника не хотят возвращаться в «Спартак», РПЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Франция прекратила показ Лиги 1 в России.

2. Гус Тиль и Йоррит Хендрикс не хотят возвращаться в «Спартак».

3. Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила РПЛ из своего состава.

4. Московское «Динамо» потерпело второе поражение подряд в серии с «Северсталью».

5. «Авангард» во второй раз обыграл «Ак Барс» в Казани благодаря двум голам в меньшинстве.

6. Российский хоккеист-подросток в Канаде подвергся оскорблениям на национальной почве.

7. «Овечкин сделал столько хорошего для НХЛ». Тренер «Вашингтона» — о ситуации с россиянами.

8. «Удивительно, учитывая всё, что происходит». Лавиолетт — о реакции фанатов на гол Овечкина.

9. Ирина Винер-Усмановаоб отстранении гимнастов: возможно, перейдём в Азиатские игры.

10. Джессика Диггинс выбыла из борьбы за Кубок мира в общем зачёте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022