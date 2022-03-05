Лига 1 закрыла показ в России, игроки не хотят возвращаться в «Спартак». Главное к утру

Лига 1 больше не будет транслироваться в России, два полузащитника не хотят возвращаться в «Спартак», РПЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Франция прекратила показ Лиги 1 в России.
2. Гус Тиль и Йоррит Хендрикс не хотят возвращаться в «Спартак».
3. Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила РПЛ из своего состава.
4. Московское «Динамо» потерпело второе поражение подряд в серии с «Северсталью».
5. «Авангард» во второй раз обыграл «Ак Барс» в Казани благодаря двум голам в меньшинстве.
6. Российский хоккеист-подросток в Канаде подвергся оскорблениям на национальной почве.
7. «Овечкин сделал столько хорошего для НХЛ». Тренер «Вашингтона» — о ситуации с россиянами.
8. «Удивительно, учитывая всё, что происходит». Лавиолетт — о реакции фанатов на гол Овечкина.
9. Ирина Винер-Усманова — об отстранении гимнастов: возможно, перейдём в Азиатские игры.
10. Джессика Диггинс выбыла из борьбы за Кубок мира в общем зачёте.
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