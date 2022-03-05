Лига 1 закрыла показ в России, игроки не хотят возвращаться в «Спартак». Главное к утру

Лига 1 больше не будет транслироваться в России, два полузащитника не хотят возвращаться в «Спартак», РПЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Франция прекратила показ Лиги 1 в России.

2. Гус Тиль и Йоррит Хендрикс не хотят возвращаться в «Спартак».

3. Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила РПЛ из своего состава.

4. Московское «Динамо» потерпело второе поражение подряд в серии с «Северсталью».

5. «Авангард» во второй раз обыграл «Ак Барс» в Казани благодаря двум голам в меньшинстве.

6. Российский хоккеист-подросток в Канаде подвергся оскорблениям на национальной почве.

7. «Овечкин сделал столько хорошего для НХЛ». Тренер «Вашингтона» — о ситуации с россиянами.

8. «Удивительно, учитывая всё, что происходит». Лавиолетт — о реакции фанатов на гол Овечкина.

9. Ирина Винер-Усманова — об отстранении гимнастов: возможно, перейдём в Азиатские игры.

10. Джессика Диггинс выбыла из борьбы за Кубок мира в общем зачёте.