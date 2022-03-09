«Ливерпуль» прошёл «Интер» в ЛЧ, Польша – в финале отбора к ЧМ. Главное к утру

Александр Овечкин близок к единоличному третьему месту в списке лучших снайперов в истории НХЛ, «Ливерпуль» и «Бавария» вышли в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, а Польша официально вышла в финал стыковых игр к ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».