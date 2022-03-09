«Ливерпуль» прошёл «Интер» в ЛЧ, Польша – в финале отбора к ЧМ. Главное к утру
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Александр Овечкин близок к единоличному третьему месту в списке лучших снайперов в истории НХЛ, «Ливерпуль» и «Бавария» вышли в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, а Польша официально вышла в финал стыковых игр к ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин догнал Яромира Ягра в списке снайперов в истории НХЛ.
- «Ливерпуль» проиграл «Интеру», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- В ФИФА сообщили, что Польша автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира.
- «Бавария» обыграла «Ред Булл Зальцбург» со счётом 7:1 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Российские игроки НХЛ не смогли договориться о совместном заявлении по ситуации на Украине.
- АПЛ запретила трансляции своих матчей в России.
- СКА вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, в четвёртый раз обыграв минское «Динамо».
- «ПСЖ» предложил Мбаппе самый большой контракт в истории футбола.
- «Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Авангардом», переиграв омичей в овертайме.
- Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может перейти в «Барселону».
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