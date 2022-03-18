Определились четвертьфиналисты ЛЕ, Овечкин догнал Робитайла. Главное к утру

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал Робитайла в списке лучших бомбардиров НХЛ, российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин совершил потрясающий сейв в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы.

2. Овечкин догнал Робитайла в списке лучших бомбардиров НХЛ.

3. Сорокин совершил потрясающий сейв в матче с «Рейнджерс», клюшкой отразив бросок Панарина.

4. Определились все четвертьфиналисты Лиги конференций.

5. Гол Ярмоленко в овертайме матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы.

6. Два очка Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус».

7. Матч «Эвертон» — «Ньюкасл» был прерван из-за фаната, привязавшего себя к штанге.

8. Надаль обыграл Кирьоса и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

9. Голевой пас Головина — в видеообзоре матча 1/8 финала Лиги Европы «Монако» — «Брага».

10. Тротц — о Сорокине: один из лучших, если не лучший сейв, что я видел за долгое время.