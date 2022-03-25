Северная Македония лишила Италию ЧМ, СКА в третий раз обыграл «Спартак». Главное к утру

Северная Македония обыграла Италию в стыковом матче за выход на чемпионат мира 2022 года, СКА победил «Спартак» в серии плей-офф КХЛ, Касаткина проиграла Саснович на турнире в Майами. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Северная Македония обыграла Италию и вышла в финал отбора на чемпионат мира.

2. СКА в овертайме обыграл «Спартак» и одержал третью победу в серии плей-офф Кубка Гагарина.

3. Касаткина проиграла белоруске Саснович во 2-м круге турнира в Майами и покинула турнир.

4. «Металлург» одержал крупную победу над «Авангардом» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.

5. Бонек: если бы всё зависело от меня, исключил бы Россию и Беларусь из всех соревнований.

6. Португалия обыграла Турцию со счётом 3:1 и вышла в финал отбора на чемпионат мира.

7. Фигурист выступил в форме Украины вместо костюма. Это отметил только один судья.

8. Швеция в дополнительное время обыграла Чехию в полуфинальном матче отбора к ЧМ-2022.

9. Фабио Капелло: никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще может проиграть Македонии.

10. Калинская обыграла 8-ю ракетку мира Плишкову и вышла в 3-й круг турнира в Майами.