Северная Македония лишила Италию ЧМ, СКА в третий раз обыграл «Спартак». Главное к утру

Северная Македония обыграла Италию в стыковом матче за выход на чемпионат мира 2022 года, СКА победил «Спартак» в серии плей-офф КХЛ, Касаткина проиграла Саснович на турнире в Майами. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Северная Македония обыграла Италию и вышла в финал отбора на чемпионат мира.
2. СКА в овертайме обыграл «Спартак» и одержал третью победу в серии плей-офф Кубка Гагарина.
3. Касаткина проиграла белоруске Саснович во 2-м круге турнира в Майами и покинула турнир.
4. «Металлург» одержал крупную победу над «Авангардом» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.
5. Бонек: если бы всё зависело от меня, исключил бы Россию и Беларусь из всех соревнований.
6. Португалия обыграла Турцию со счётом 3:1 и вышла в финал отбора на чемпионат мира.
7. Фигурист выступил в форме Украины вместо костюма. Это отметил только один судья.
8. Швеция в дополнительное время обыграла Чехию в полуфинальном матче отбора к ЧМ-2022.
9. Фабио Капелло: никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще может проиграть Македонии.
10. Калинская обыграла 8-ю ракетку мира Плишкову и вышла в 3-й круг турнира в Майами.
- 25 марта 2022
-
09:55
-
09:40
-
09:37
-
09:36
-
09:34
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
08:54
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
07:59
-
07:24
-
07:03
-
04:33
-
04:30
-
03:57
-
03:51
-
03:27
-
03:26
-
03:16
-
03:05
-
02:47
-
02:32
-
02:31
-
02:15
-
02:09
-
01:55
-
01:49
-
01:38
-
01:28
-
01:23
-
01:20
-
01:14