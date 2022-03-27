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21-я победа кряду Тима Цзю и 2-е место Овечкина в НХЛ по победным голам. Главное к утру

21-я победа кряду Тима Цзю и 2-е место Овечкина в НХЛ по победным голам. Главное к утру
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Сын легендарного Кости Цзю продолжает свою феноменальную победную серию, Александр Овечкин переписывает историю НХЛ, а Кирилл Капризов первым из россиян в текущем сезоне НХЛ покорил один из статистических рубежей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Тимофей Цзю единогласным решением победил американца Гуше, одержав 21-ю победу кряду.
  2. Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по победным шайбам, сравнявшись с Хоу.
  3. Кирилл Капризовпервый россиянин, набравший 80 очков в этом сезоне НХЛ.
  4. Блэйдс нокаутировал Докоса в главном бою турнира UFC Fight Night 205.
  5. Кристиан Эриксен забил гол в первом матче за сборную Дании после остановки сердца.
  6. Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен — 4-й, Хэмилтон — 16-й .
  7. Сборная России обыграла молодёжную команду в тренировочном матче благодаря голу Тюкавина.
  8. «Металлург» обыграл «Авангард» и впервые в серии вышел вперёд.
  9. Результаты всех боёв турнира UFC Fight Night 205.
  10. СКА выиграл у «Спартака» и вышел в финал Западной конференции.
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