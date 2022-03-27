21-я победа кряду Тима Цзю и 2-е место Овечкина в НХЛ по победным голам. Главное к утру

Сын легендарного Кости Цзю продолжает свою феноменальную победную серию, Александр Овечкин переписывает историю НХЛ, а Кирилл Капризов первым из россиян в текущем сезоне НХЛ покорил один из статистических рубежей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».