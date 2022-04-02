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Очередное поражение Слуцкого с «Рубином» и изменение в расписании ЧМ-2022. Главное к утру

Очередное поражение Слуцкого с «Рубином» и изменение в расписании ЧМ-2022. Главное к утру
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Леонид Слуцкий потерпел очередное поражение с казанским «Рубином», стали известны составы групп на финальную стадию ЧМ-2022 и первое изменение в расписании предстоящего мундиаля. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Рубин» проиграл «Химкам». Это третье поражение подряд для команды Слуцкого в РПЛ.
  2. Результаты жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира — 2022 в Катаре.
  3. ФИФА объявила об изменении в расписании ЧМ-2022, Катар и Эквадор не сыграют в матче-открытии.
  4. Дубль Бучневича и два очка Барбашёва не спасли «Сент-Луис» от поражения «Эдмонтону».
  5. Сборные Италии, Нидерландов и Исландии отказываются играть с Россией в отборе Кубка мира по баскетболу.
  6. Сергей Бобровский стал третьей звездой марта в НХЛ.
  7. «Реал» подписал защитника донецкого «Шахтёра».
  8. «Овечкин отправлен в АХЛ». Обозреватель RMNB рассказал о забавном эпизоде с россиянином.
  9. Фёдор Емельяненко покинул пост председателя Союза ММА России.
  10. Звонарёва и немка Зигемунд вышли в финал парного теннисного турнира в Майами.
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