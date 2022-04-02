Очередное поражение Слуцкого с «Рубином» и изменение в расписании ЧМ-2022. Главное к утру

Леонид Слуцкий потерпел очередное поражение с казанским «Рубином», стали известны составы групп на финальную стадию ЧМ-2022 и первое изменение в расписании предстоящего мундиаля. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».