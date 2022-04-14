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Полуфинальные пары ЛЧ и стычка после матча «Атлетико» с «Ман Сити». Главное к утру

Полуфинальные пары ЛЧ и стычка после матча «Атлетико» с «Ман Сити». Главное к утру
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Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022, футболисты «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили стычку после матча, а россияне Александр Георгиев и Артемий Панарин добыли победу для «Нью-Йорк Рейнджерс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. УЕФА опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
  2. Игроки «Атлетико» и «МС» устроили стычку после матча. В конфликт вмешалась полиция.
  3. Шат-аут Георгиева и гол Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию».
  4. Гвардиола высказался о предстоящем матче «Манчестер Сити» с «Реалом» в полуфинале ЛЧ.
  5. Александр Овечкин превзошёл достижение легендарного форварда Ги Лефлёра.
  6. В Финляндии отказали в операции молодому российскому хоккеисту.
  7. Россиянок Бех, Москаленко и Абрамову исключили из состава сборной Украины по биатлону.
  8. Юрген Клопп: если я когда-то буду не рад полуфиналу Лиги чемпионов, ударьте меня.
  9. «Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес» со счётом 9:3. У Ничушкина – дубль.
  10. «Ливерпуль» в 12-й раз вышел в полуфинал ЛЧ, сравнявшись с рекордным показателем в Англии.
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