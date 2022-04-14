Полуфинальные пары ЛЧ и стычка после матча «Атлетико» с «Ман Сити». Главное к утру
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Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022, футболисты «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили стычку после матча, а россияне Александр Георгиев и Артемий Панарин добыли победу для «Нью-Йорк Рейнджерс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- УЕФА опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
- Игроки «Атлетико» и «МС» устроили стычку после матча. В конфликт вмешалась полиция.
- Шат-аут Георгиева и гол Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию».
- Гвардиола высказался о предстоящем матче «Манчестер Сити» с «Реалом» в полуфинале ЛЧ.
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- «Ливерпуль» в 12-й раз вышел в полуфинал ЛЧ, сравнявшись с рекордным показателем в Англии.
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