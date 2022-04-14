Полуфинальные пары ЛЧ и стычка после матча «Атлетико» с «Ман Сити». Главное к утру

Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022, футболисты «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили стычку после матча, а россияне Александр Георгиев и Артемий Панарин добыли победу для «Нью-Йорк Рейнджерс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».