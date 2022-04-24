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Фьюри нокаутировал Уайта, «ПСЖ» — чемпион Франции. Главное к утру

Фьюри нокаутировал Уайта, «ПСЖ» — чемпион Франции. Главное к утру
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Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта, «Пари-Сен Жермен» досрочно выиграл чемпионат Франции, «Бавария» вновь выиграла Бундеслигу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта и защитил титул WBC в супертяжёлом весе.

2. «Пари Сен-Жермен» досрочно стал чемпионом Франции. Парижане взяли 10-й титул в истории.

3. «Бавария» установила рекорд клубов топ-5 лиг Европы, став в 10-й раз подряд чемпионом.

4. Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

5. «Базель», за который выступает Чалов, проведёт благотворительный матч с киевским «Динамо».

6. «Бетис» выиграл Кубок Испании, победив «Валенсию» в серии пенальти.

7. Гол и ассистентский дубль Кучерова принесли «Тампе» крупную победу над «Нэшвиллом».

8. Сергей Хандожко нокаутировал американца Гранта на UFC Fight Night после двухгодичной паузы.

9. Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт».

10. Главный тренер «Тампы»: побуду Капитаном Очевидность, Кучеров — особенный игрок.

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