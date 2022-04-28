Победа «Ливерпуля» над «Вильярреалом», все участники плей-офф НХЛ. Главное к утру

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, стали известны все участники плей-офф НХЛ, УЕФА рассматривает новый формат Лиги чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

2. В НХЛ определились все участники плей-офф сезона-2021/2022.

3. Первая ракетка мира Свёнтек призвала принять единое решение об участии россиян в турнирах.

4. Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии здоровья Овечкина.

5. УЕФА может ввести «Финал четырёх» в Лиге чемпионов.

6. Более 50% игроков НХЛ хотели бы бросать как Александр Овечкин.

7. Российских и белорусских хоккеистов не допустят к импорт-драфту CHL в 2022 году.

8. Александр Овечкин поделился эмоциями от посвящённой ему церемонии чествования.

9. Пресс-служба «Вашингтона» — об Овечкине: продолжает поражать нас даже спустя 17 лет.

10. ЦСКА в третий раз обыграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.