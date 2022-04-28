Победа «Ливерпуля» над «Вильярреалом», все участники плей-офф НХЛ. Главное к утру

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, стали известны все участники плей-офф НХЛ, УЕФА рассматривает новый формат Лиги чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
2. В НХЛ определились все участники плей-офф сезона-2021/2022.
3. Первая ракетка мира Свёнтек призвала принять единое решение об участии россиян в турнирах.
4. Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии здоровья Овечкина.
5. УЕФА может ввести «Финал четырёх» в Лиге чемпионов.
6. Более 50% игроков НХЛ хотели бы бросать как Александр Овечкин.
7. Российских и белорусских хоккеистов не допустят к импорт-драфту CHL в 2022 году.
8. Александр Овечкин поделился эмоциями от посвящённой ему церемонии чествования.
9. Пресс-служба «Вашингтона» — об Овечкине: продолжает поражать нас даже спустя 17 лет.
10. ЦСКА в третий раз обыграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.
- 28 апреля 2022
-
09:03
-
09:00
-
08:40
-
08:19
-
08:08
-
07:04
-
06:56
-
05:57
-
05:44
-
04:39
-
04:35
-
04:22
-
04:21
-
03:56
-
03:51
-
03:36
-
03:15
-
03:11
-
02:50
-
02:40
-
02:28
-
02:13
-
02:12
-
01:51
-
01:51
-
01:31
-
01:22
-
01:13
-
01:09
-
00:54
-
00:52
-
00:42
-
00:39
-
00:37
-
00:27