Клубы РПЛ против расширения, Дания сенсационно обыграла Канаду. Главное к утру

Клубы РПЛ выступили против расширения чемпионата, сборная Дании обыграла канадцев на чемпионате мира – 2022, российский голкипер Андрей Василевский принёс победу своей команде.

1. Девять клубов РПЛ выступили против расширения лиги.

2. Сборная Дании сенсационно обыграла Канаду в матче группового этапа чемпионата мира — 2022.

3. Шат-аут Василевского принёс «Тампе» победу над «Флоридой» и выход в финал плей-офф Востока.

4. Карпин: никакого реваншизма к «Спартаку» у меня нет. Не надо путать клуб и Федуна.

5. Джокович заявил, что у Уимблдона была альтернатива отстранению россиян, но он её отклонил.

6. «История Языджи должна закончиться чемпионством». Агент — о переговорах с ЦСКА.

7. Президент «Фенербахче» отреагировал на интерес ЦСКА к Хакану Яндашу.

8. Вероника Кудерметова прошла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

9. Мбаппе — о новом контракте: решение принято из-за спортивного проекта, а не из-за денег.