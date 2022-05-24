Клубы РПЛ против расширения, Дания сенсационно обыграла Канаду. Главное к утру

Клубы РПЛ выступили против расширения чемпионата, сборная Дании обыграла канадцев на чемпионате мира – 2022, российский голкипер Андрей Василевский принёс победу своей команде.
1. Девять клубов РПЛ выступили против расширения лиги.
2. Сборная Дании сенсационно обыграла Канаду в матче группового этапа чемпионата мира — 2022.
3. Шат-аут Василевского принёс «Тампе» победу над «Флоридой» и выход в финал плей-офф Востока.
4. Карпин: никакого реваншизма к «Спартаку» у меня нет. Не надо путать клуб и Федуна.
5. Джокович заявил, что у Уимблдона была альтернатива отстранению россиян, но он её отклонил.
6. «История Языджи должна закончиться чемпионством». Агент — о переговорах с ЦСКА.
7. Президент «Фенербахче» отреагировал на интерес ЦСКА к Хакану Яндашу.
8. Вероника Кудерметова прошла во второй круг Открытого чемпионата Франции.
9. Мбаппе — о новом контракте: решение принято из-за спортивного проекта, а не из-за денег.
- 24 мая 2022
-
09:39
-
09:25
-
09:24
-
09:13
-
09:01
-
08:39
-
08:30
-
08:20
-
07:53
-
07:43
-
07:20
-
07:11
-
06:55
-
06:50
-
06:41
-
06:22
-
04:43
-
04:43
-
04:29
-
04:08
-
03:48
-
03:36
-
03:28
-
03:07
-
02:54
-
02:44
-
02:23
-
02:00
-
01:43
-
01:42
-
01:31
-
01:12
-
00:55
-
00:40
-
00:39