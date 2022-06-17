Дзюба стал ещё ближе к Турции, «Голден Стэйт» выиграл НБА. Главное к утру

Российский нападающий Артём Дзюба близок к переезду в чемпионат Турции, «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА сезона-2021/2022, Евгения Дадонова обменяли в «Монреаль Канадиенс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Источник: Дзюба близок к переходу в «Фенербахче». Контракт — на два года.
2. «Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
3. «Вегас» обменял Евгения Дадонова в «Монреаль», получив взамен Ши Уэбера.
4. «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» официально приняты в члены РПЛ.
5. Медведев — о признании Семака тренером сезона: заслуженная награда нашла своего обладателя.
6. Клубы РПЛ одобрили увеличение зарплат судей и контракт с российским поставщиком VAR.
7. Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Трабзонспоре».
8. Осинькин отреагировал на возможный уход Зиньковского из «Крыльев Советов».
9. «Машина. Он делает невозможное». Экс-защитник сборной Канады — о Василевском.
10. «В одночасье всё не исправишь». Президент «Реала» Перес — о финансовой ситуации в «Барсе».
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