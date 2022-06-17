Дзюба стал ещё ближе к Турции, «Голден Стэйт» выиграл НБА. Главное к утру

Российский нападающий Артём Дзюба близок к переезду в чемпионат Турции, «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА сезона-2021/2022, Евгения Дадонова обменяли в «Монреаль Канадиенс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: Дзюба близок к переходу в «Фенербахче». Контракт — на два года.

2. «Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.

3. «Вегас» обменял Евгения Дадонова в «Монреаль», получив взамен Ши Уэбера.

4. «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» официально приняты в члены РПЛ.

5. Медведев — о признании Семака тренером сезона: заслуженная награда нашла своего обладателя.

6. Клубы РПЛ одобрили увеличение зарплат судей и контракт с российским поставщиком VAR.

7. Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Трабзонспоре».

8. Осинькин отреагировал на возможный уход Зиньковского из «Крыльев Советов».

9. «Машина. Он делает невозможное». Экс-защитник сборной Канады — о Василевском.

10. «В одночасье всё не исправишь». Президент «Реала» Перес — о финансовой ситуации в «Барсе».