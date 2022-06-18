Новое достижение Кучерова, претензия Лунёва на «Зенит». Главное к утру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился новым достижением, российский голкипер Андрей Лунёв подал претензию на «Зенит», бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что «Спартак» боится приезжать в Санкт-Петербург. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Кучеров покорил достижение обладателя Кубка Стэнли и легенды «Колорадо» Петера Форсберга.

2. Лунёв подал претензию на «Зенит» в палату по разрешению споров РФС из-за долгов.

3. Широков: «Спартак» боится приезжать в Санкт-Петербург, ведь он получает здесь по пять.

4. Сергей Степашин: Европа почувствует, что без российского футбола не очень хорошо.

5. Daily Faceoff: НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли в Россию, но зарабатывает на россиянах.

6. «Спартак» представил тренерский штаб Гильермо Абаскаля.

7. В «Баварии» подтвердили, что в клуб перейдёт Садио Мане.

8. «Кучеров — ловкий преступник». Пресс-служба НХЛ — о потрясающем пасе в финале Кубка Стэнли.

9. Абаскаль: «Спартак» знают во всём мире.

10. «Завтра мы точно не будем друзьями!» Медведев — о полуфинале с Отте в Галле.