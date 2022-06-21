Мазепин подал в суд на «Хаас», дубль из передач Кучерова. Главное к утру

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин подал в суд на «Хаас», российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил дубль из голевых передач в матче с «Колорадо Эвеланш», полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев считает, что войдёт в историю. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. У «Хааса» долги по зарплате перед Мазепиным. Гонщик обратился в суд.

2. Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Колорадо» и сократить отставание в серии.

3. Зелимхан Бакаев: мой переход в «Зенит» точно войдёт в историю.

4. Российская теннисистка, сменившая гражданство, высказалась о недопуске россиян к Уимблдону.

5. «У меня нет доверия к правительству США». Жена арестованной в РФ Грайнер — о срыве звонка.

6. Никита Кучеров не смог доиграть матч с «Колорадо» из-за травмы. Видео.

7. «ПСЖ» на этой неделе уволит Почеттино и заплатит «Ницце» компенсацию € 10 млн за Галтье.

8. Кучеров повторил достижение Гретцки, Босси и Троттье в плей-офф НХЛ.

9. Райан Гиггз заявил об уходе с поста главного тренера сборной Уэльса.

10. НХЛ объяснила, почему был отменён гол Валерия Ничушкина в ворота «Тампы».