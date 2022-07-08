Итоги первого раунда драфта НХЛ, разгром на женском Евро. Главное к утру

Прошёл первый раунд драфта НХЛ 2022 года, сборная Норвегии разгромила соперник из Северной Ирландии на женском Евро, комиссар НХЛ высказался о возможных проблемах с военкоматом у российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Итоги первого раунда драфта НХЛ 2022 года, кто и под каким номером выбран.
2. Сборная Норвегии разгромила Северную Ирландию в матче женского ЧЕ-2022.
3. Комиссар НХЛ высказался о возможных проблемах с военкоматом у Капризова и других россиян.
4. Александр Романов обменян в «Нью-Йорк Айлендерс», став участником трёхсторонней сделки.
5. На Уимблдоне обратились к Рафаэлю Надалю, который снялся с турнира перед полуфиналом.
6. Главный фаворит драфта НХЛ Райт стал лишь четвёртым номером. Его выбрал «Сиэтл».
7. Вячеслав Малафеев не сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака».
8. Россиянин Павел Минтюков задрафтован «Анахайм Дакс» под 10-м номером.
9. Мирошниченко оказался в «Вашингтоне» под 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ – 2022.
10. Данила Юров – выбор «Миннесоты» на драфте НХЛ под 24-м номером.
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