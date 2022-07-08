Итоги первого раунда драфта НХЛ, разгром на женском Евро. Главное к утру

Прошёл первый раунд драфта НХЛ 2022 года, сборная Норвегии разгромила соперник из Северной Ирландии на женском Евро, комиссар НХЛ высказался о возможных проблемах с военкоматом у российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Итоги первого раунда драфта НХЛ 2022 года, кто и под каким номером выбран.

2. Сборная Норвегии разгромила Северную Ирландию в матче женского ЧЕ-2022.

3. Комиссар НХЛ высказался о возможных проблемах с военкоматом у Капризова и других россиян.

4. Александр Романов обменян в «Нью-Йорк Айлендерс», став участником трёхсторонней сделки.

5. На Уимблдоне обратились к Рафаэлю Надалю, который снялся с турнира перед полуфиналом.

6. Главный фаворит драфта НХЛ Райт стал лишь четвёртым номером. Его выбрал «Сиэтл».

7. Вячеслав Малафеев не сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака».

8. Россиянин Павел Минтюков задрафтован «Анахайм Дакс» под 10-м номером.

9. Мирошниченко оказался в «Вашингтоне» под 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ – 2022.

10. Данила Юров – выбор «Миннесоты» на драфте НХЛ под 24-м номером.