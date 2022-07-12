Россия может пропустить ОИ-2024, новый контракт Ничушкина. Главное к утру

В МОК усомнились в участии России на Олимпийских играх 2024 года, российский нападающий Валерий Ничушкин подписал новый контракт с «Колорадо Эвеланш», «Вашингтон Кэпиталз» не стал делать квалификационное продолжение российскому голкиперу Илье Самсонову. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. В МОК назвали «маловероятными» шансы на участие россиян в Олимпийских играх — 2024.

2. «Колорадо» объявил о подписании восьмилетнего контракта с Валерием Ничушкиным.

3. «Вашингтон» не стал делать квалификационное предложение Илье Самсонову.

4. Абхазия предложила создать футбольный турнир для Крыма, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Абхазии.

5. Дмитрий Полоз: если убрать Барриоса, «Зенит» развалится капитально.

6. В Индии организовали фальшивый турнир по крикету, чтобы обманывать россиян на ставках.

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