Россия может пропустить ОИ-2024, новый контракт Ничушкина. Главное к утру

В МОК усомнились в участии России на Олимпийских играх 2024 года, российский нападающий Валерий Ничушкин подписал новый контракт с «Колорадо Эвеланш», «Вашингтон Кэпиталз» не стал делать квалификационное продолжение российскому голкиперу Илье Самсонову. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. В МОК назвали «маловероятными» шансы на участие россиян в Олимпийских играх — 2024.
2. «Колорадо» объявил о подписании восьмилетнего контракта с Валерием Ничушкиным.
3. «Вашингтон» не стал делать квалификационное предложение Илье Самсонову.
4. Абхазия предложила создать футбольный турнир для Крыма, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Абхазии.
5. Дмитрий Полоз: если убрать Барриоса, «Зенит» развалится капитально.
6. В Индии организовали фальшивый турнир по крикету, чтобы обманывать россиян на ставках.
7. Рыбакина рассказала, почему расплакалась на пресс-конференции после вопроса о родителях.
8. Сборная Англии разгромила Норвегию со счётом 8:0 на женском Евро.
9. Евгений Свечников не получит предложение от «Виннипега» и станет свободным агентом.
10. Баскетболист сборной Италии сломал позвоночник, упав с балкона.
- 12 июля 2022
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