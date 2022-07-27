Роналду может уйти в аренду, перепалка Рианчо и Глушакова. Главное к утру

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может уйти в аренду, бывший главный тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо и российский полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков устроили словесную перепалку, часть игроков молодёжной сборной Канады 2018 года будет пожизненно дисквалифицирована. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Агент Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» отдать португальца в аренду и продлить контракт.
2. Рианчо — о Глушакове: он хочет быть в прессе, так как незаметен на поле.
3. Часть игроков молодёжной сборной Канады 2018 года будет пожизненно дисквалифицирована.
4. The Athletic: у Панарина больше шансов стать MVP сезона, чем у Овечкина или Капризова.
5. Журналист из США поставил Овечкина на 70-е место в топ-100 лучших игроков НХЛ, Кучеров 6-й.
6. Луис Суарес заявил, что перейдёт в «Насьональ», в котором начинал карьеру.
7. Сборная Англии разгромила Швецию и вышла в финал женского Евро-2022.
8. Суд оправдал бывшего форварда «Спартака» Виртанена, обвинённого в сексуальном насилии.
9. «Приготовьте свои оправдания». Хабиб поделился ожиданиями от боя Махачев — Оливейра.
10. Президент «Атлетико»: переход Роналду в мадридский клуб практически невозможен.
- 27 июля 2022
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