Первый гол Дзюбы в Турции, реакция общественности на уход Федуна. Главное к утру

Российский нападающий Артём Дзюба забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор», Шамиль Газизов отреагировал на уход Леонида Федуна из «Спартака», «МЮ» обыграл «Ливерпуль» в 3-м туре АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Адана Демирспор» уступил «Фенербахче», Дзюба забил гол в дебютном матче.

2. Газизов отреагировал на уход Федуна с поста президента «Спартака».

3. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ, Роналду вышел на поле на 86-й минуте.

4. Зарема Салихова: Каттани — первый и единственный, кто выполнил мои пожелания.

5. Марта Костюк высказалась об инциденте с болельщицей с флагом Украины в Цинциннати.

6. Криштиану Роналду отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем».

7. Созин: Федун 18 лет руководил главной командой России! Нельзя говорить о нём плохо.

8. «Безумие». Леннокс Льюис раскритиковал команду Джошуа после проигрыша Усику.

9. Роналду отказался пожать руку Каррагеру перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

10. Потапова снялась с турнира в Кливленде из-за травмы плеча.