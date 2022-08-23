Первый гол Дзюбы в Турции, реакция общественности на уход Федуна. Главное к утру

Российский нападающий Артём Дзюба забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор», Шамиль Газизов отреагировал на уход Леонида Федуна из «Спартака», «МЮ» обыграл «Ливерпуль» в 3-м туре АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Адана Демирспор» уступил «Фенербахче», Дзюба забил гол в дебютном матче.
2. Газизов отреагировал на уход Федуна с поста президента «Спартака».
3. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ, Роналду вышел на поле на 86-й минуте.
4. Зарема Салихова: Каттани — первый и единственный, кто выполнил мои пожелания.
5. Марта Костюк высказалась об инциденте с болельщицей с флагом Украины в Цинциннати.
6. Криштиану Роналду отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем».
7. Созин: Федун 18 лет руководил главной командой России! Нельзя говорить о нём плохо.
8. «Безумие». Леннокс Льюис раскритиковал команду Джошуа после проигрыша Усику.
9. Роналду отказался пожать руку Каррагеру перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
10. Потапова снялась с турнира в Кливленде из-за травмы плеча.
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