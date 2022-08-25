Cтали известны все участники ЛЧ, Джокович не сыграет на US Open. Главное к утру

Определились все команды основного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023, экс первая ракетка мира Новак Джокович не сможет принять участие на US Open – 2022 в связи с обновлёнными правилами Центра по контролю и профилактике заболеваний США, НХЛ может пригласить сборную России для участия в Кубке мира в 2024 году. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.
2. Джокович не сможет сыграть на US Open из-за новых правил агентства здравоохранения США.
3. НХЛ планирует провести Кубок мира в 2024-м и раздумывает над приглашением сборной России.
4. Принято решение о создании Лиги Содружества.
5. «Матч ТВ» будет показывать матчи КХЛ ближайшие три года.
6. Бальде Кейта может перейти в «Спартак».
7. US Open снял Викторию Азаренко с выставочного турнира в поддержку Украины после критики.
8. Определены арбитры на матчи 7-го тура РПЛ.
9. Благотворительный матч «Барселона» — «Манчестер Сити» завершился со счётом 3:3.
10. В групповом этапе Лиги чемпионов будет только один российский футболист.
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