Cтали известны все участники ЛЧ, Джокович не сыграет на US Open. Главное к утру

Определились все команды основного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023, экс первая ракетка мира Новак Джокович не сможет принять участие на US Open – 2022 в связи с обновлёнными правилами Центра по контролю и профилактике заболеваний США, НХЛ может пригласить сборную России для участия в Кубке мира в 2024 году. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».



1. Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.

2. Джокович не сможет сыграть на US Open из-за новых правил агентства здравоохранения США.

3. НХЛ планирует провести Кубок мира в 2024-м и раздумывает над приглашением сборной России.

4. Принято решение о создании Лиги Содружества.

5. «Матч ТВ» будет показывать матчи КХЛ ближайшие три года.

6. Бальде Кейта может перейти в «Спартак».

7. US Open снял Викторию Азаренко с выставочного турнира в поддержку Украины после критики.

8. Определены арбитры на матчи 7-го тура РПЛ.

9. Благотворительный матч «Барселона» — «Манчестер Сити» завершился со счётом 3:3.

10. В групповом этапе Лиги чемпионов будет только один российский футболист.