«Зенит» вновь первый в РПЛ, важный ассист Головина в матче с «ПСЖ». Главное к утру

«Зенит» возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги после 7-го тура, голевая передача российского полузащитника Александра Головина принесла «Монако» ничью с «Пари Сен-Жермен», Национальная хоккейная лига не включила россиян в рейтинг лучших защитников. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» — первый, «Спартак» на втором месте. Турнирная таблица РПЛ после семи туров.

2. Ассист Головина помог «Монако» сыграть вничью с «ПСЖ» в матче 4-го тура Лиги 1.

3. НХЛ не включила ни одного российского игрока в рейтинг лучших защитников лиги.

4. Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид».

5. Голы Бензема на 88-й и 90+10-й минутах принесли «Реалу» победу над «Эспаньолом».

6. «Манчестер Юнайтед» сократил Роналду зарплату на 25%. Португалец раздражён этим решением.

7. Стали известны финансовые подробности возможного трансфера Роши в ЦСКА.

8. Спаллетти едва не подрался с болельщиком после встречи с «Фиорентиной».

9. В РФС рассказали о планах по обжалованию решения CAS об отстранении клубов и сборной.

10. Российский футболист рассказал про зарплаты и призовые в чемпионате Монголии.