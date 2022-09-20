Вторая подряд победа «Авангарда», отец Сазонова заступился за сына. Главное к утру

«Авангард» обыграл «Трактор» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги, отец защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова заступился за сына, защитник сборной Украины Ефим Конопля удивился флагу России в Берлине. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Авангард» одержал вторую победу подряд, в гостях обыграв челябинский «Трактор».
2. Отец Сазонова: слова Галактионова — клевета. Мы не принимали приглашение сборной России.
3. Защитник «Шахтёра» возмутился наличием российского флага в Берлине.
4. «Не ожидал, можно сказать, даже в шоке». Карпин — о втором месте «Ростова» в таблице РПЛ.
5. Араз Озбилиз: в России я столкнулся с культурным шоком.
6. Левандовски — о «Золотом мяче»: путь к награде в «Барселоне» короче, чем в «Баварии».
7. Кержаков — о матче в Киргизии: сборной России нет смысла ехать, если есть угроза здоровью.
8. И. Федотов: ЦСКА должен был играть весь второй тайм вдесятером.
9. Дэвис и Смолкин опровергли информацию об участии на Кубке вызова в США.
10. Карлсен сдался после двух ходов в партии с Ниманном, которого подозревают в читерстве.
- 20 сентября 2022
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