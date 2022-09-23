Захарян может сменить сборную, сенсационное поражение Медведева. Главное к утру

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может сменить сборную России на сборную Армении, российский теннисист Даниил Медведев сенсационно проиграл Стэну Вавринке, Максима Калиниченко уволили из «Левадии» после 10 дней работы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: Захарян может получить гражданство Армении, ФИФА позволит ему сменить сборную.

2. Даниил Медведев сенсационно проиграл Стэну Вавринке во втором круге турнира в Метце.

3. Калиниченко уволили из «Левадии» спустя 10 дней после назначения.

4. Сборная Казахстана досрочно выиграла группу в Лиге наций и вышла в плей-офф.

5. Минское «Динамо» одержало вторую победу подряд, обыграв ЦСКА.

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