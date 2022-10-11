ЦСКА планирует купить Сутормина, Гогниев отстранил трёх игроков «Химок». Главное к утру

Московское «Динамо» впервые за 11 лет одержало победу над «Металлургом» в Магнитогорске, главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев отстранил от тренировок трёх игроков, московский ЦСКА может купить российского полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Московское «Динамо» впервые за 11 лет победило «Металлург» в Магнитогорске.
2. Спартак Гогниев отстранил трёх игроков «Химок» от тренировок с основной командой.
3. Источник: ЦСКА заинтересован в услугах хавбека «Зенита» Сутормина.
4. FourFourTwo признал Месси лучшим футболистом в истории, Роналду — третий.
5. «Мне абсолютно плевать». Томас Эртель ответил на критику из-за переезда в Россию.
6. В «Химках» прокомментировали информацию, что Гогниев отстранил трёх игроков.
7. И. Федотов: боковой судья матча ЦСКА — «Динамо» грубо ошибся. Думаю, он не скоро вернётся.
8. Сергей Юран ответил на вопрос, было ли его увольнение из «Химок» ошибкой.
9. Вяльбе эмоционально отреагировала на заявления шведок о бойкоте ЧМ в случае допуска России.
10. Месси и ещё несколько игроков «ПСЖ» не примут участия в матче с «Бенфикой» в ЛЧ.
- 11 октября 2022
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