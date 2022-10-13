Невнятный дебют Овечкина в сезоне, ничья «Барселоны» и «Интера». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-2» в своём первом матче в сезоне Национальной хоккейной лиги, каталонская «Барселона» и миланский «Интер» сыграли вничью, российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль в ворота «Чикаго Блэкхоукс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом матче нового сезона НХЛ, у Овечкина «-2».
2. Два гола Левандовского помогли «Барселоне» вырвать ничью у «Интера».
3. Дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Чикаго».
4. Дуймович: бан сборной России и клубов в Европе — это перебор и лицемерие.
5. Хави заявил, что «Барселона» не заслуживает продолжения выступления в Лиге чемпионов.
6. Шайба Свечникова помогла «Каролине» начать сезон с победы над «Коламбусом».
7. Салах — автор самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов.
8. Дебютный гол Кузьменко в НХЛ не помог «Ванкуверу» обыграть на выезде «Эдмонтон».
9. Результаты матчей Лиги чемпионов 12 октября, турнирная таблица.
10. «Иногда тебе везёт». Овечкин поделился мыслями о результативности и погоне за Гретцки.
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