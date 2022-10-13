Невнятный дебют Овечкина в сезоне, ничья «Барселоны» и «Интера». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-2» в своём первом матче в сезоне Национальной хоккейной лиги, каталонская «Барселона» и миланский «Интер» сыграли вничью, российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль в ворота «Чикаго Блэкхоукс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом матче нового сезона НХЛ, у Овечкина «-2».

2. Два гола Левандовского помогли «Барселоне» вырвать ничью у «Интера».

3. Дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Чикаго».

4. Дуймович: бан сборной России и клубов в Европе — это перебор и лицемерие.

5. Хави заявил, что «Барселона» не заслуживает продолжения выступления в Лиге чемпионов.

6. Шайба Свечникова помогла «Каролине» начать сезон с победы над «Коламбусом».

7. Салах — автор самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов.

8. Дебютный гол Кузьменко в НХЛ не помог «Ванкуверу» обыграть на выезде «Эдмонтон».

9. Результаты матчей Лиги чемпионов 12 октября, турнирная таблица.

10. «Иногда тебе везёт». Овечкин поделился мыслями о результативности и погоне за Гретцки.