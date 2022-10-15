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Нагорных стал главой совета директоров «Локо», «Ростов» уступил «Уралу». Главное к утру

Нагорных стал главой совета директоров «Локо», «Ростов» уступил «Уралу». Главное к утру
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Экс-заместитель министра спорта России Юрий Нагорных стал председателем совета директоров «Локомотива», «Урал» одержал гостевую победу над «Ростовом» в стартовом матче 13-го тура РПЛ сезона-2022/2023 (2:1), Виктор Майгуров победил на выборах главы Союза биатлонистов России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Нагорных избран председателем совета директоров «Локомотива». Плутник подал в отставку.

2. «Ростов» проиграл «Уралу». Команда Карпина уступит вторую строчку «Спартаку» или ЦСКА.

3. Майгуров одержал победу на выборах главы СБР.

4. «Ак Барс» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Автомобилисту» в серии буллитов.

5. «Спартак» объявил о продлении контракта с Селиховым до 2025 года.

6. «Барселона» сыграет с «Реалом» в футболках с изображением лейбла Дрейка.

7. Четыре передачи Наместникова и Сергачёва помогли «Тампе» победить «Коламбус».

8. В «Вашингтоне» рассказали об отношении к русским игрокам в контексте политических событий.

9. Le Parisien: Криштиану Роналду впервые за 5 лет посетит церемонию вручения «Золотого мяча».

10. Бразильская волейболистка установила новый рекорд чемпионата мира по волейболу.

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