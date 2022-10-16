«Динамо» одержало волевую победу над «Оренбургом», Медведев стал отцом. Главное к утру

Столичное «Динамо» победило «Оренбург» во встрече 13-го тура чемпионата России, у четвёртой ракетки мира Даниила Медведева родилась дочь, «Локомотив» впервые с августа выиграл в РПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Динамо» вырвало победу у «Оренбурга» в матче 13-го тура РПЛ.
2. Даниил Медведев стал отцом.
3. «Локомотив» прервал серию поражений в РПЛ, обыграв «Торпедо».
4. Два гола Хайруллина помогли СКА разгромить «Витязь» в гостях.
5. «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу ареста Мэйсона Гринвуда.
6. Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» одержать первую победу в сезоне НХЛ.
7. Сборная Сербии стала победителем женского чемпионата мира по волейболу.
8. Московское «Динамо» выиграло Суперкубок России по волейболу, обыграв казанский «Зенит».
9. Мбаппе может выкупить свой контракт у «ПСЖ» и покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
10. Владимир Сычевой вышел на второе место в гонке бомбардиров РПЛ.
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