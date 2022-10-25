Четвёртая подряд победа СКА, «Зенит» побил рекорд «Спартака». Главное к утру

СКА победил в четвёртый раз подряд в Континентальной хоккейной лиге, «Зенит» побил давний рекорд московского «Спартака», российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принёс победу своей команде в очередном матче Национальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. СКА одержал четвёртую победу подряд, победив «Локомотив» дома.
2. «Зенит» побил рекорд «Спартака», забив 43 гола после 14 туров сезона.
3. Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче.
4. Президент УАФ резко отреагировал на возможное вступление крымских команд в российские лиги.
5. «Спартак» вышел на чистое второе место: таблица РПЛ после 14-го тура.
6. Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по количеству победных шайб.
7. Сидни Кросби вышел на 18-е место в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.
8. Бывший голкипер КХЛ Магнус Хелльберг установил удивительное историческое достижение в НХЛ.
9. Фил Кессел повторил легендарный рекорд НХЛ по продолжительности «железной» серии.
10. Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 18 шайб.
- 25 октября 2022
-
10:15
-
10:15
-
10:10
-
09:58
-
09:57
-
09:45
-
09:42
-
09:42
-
09:31
-
09:27
-
09:15
-
09:15
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
08:37
-
07:19
-
06:44
-
06:19
-
04:53
-
04:05
-
04:04
-
03:50
-
03:37
-
03:19
-
03:17
-
03:08
-
02:53
-
02:50
-
02:40
-
02:36
-
02:16
-
02:08