Четвёртая подряд победа СКА, «Зенит» побил рекорд «Спартака». Главное к утру

СКА победил в четвёртый раз подряд в Континентальной хоккейной лиге, «Зенит» побил давний рекорд московского «Спартака», российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принёс победу своей команде в очередном матче Национальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. СКА одержал четвёртую победу подряд, победив «Локомотив» дома.

2. «Зенит» побил рекорд «Спартака», забив 43 гола после 14 туров сезона.

3. Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче.

4. Президент УАФ резко отреагировал на возможное вступление крымских команд в российские лиги.

5. «Спартак» вышел на чистое второе место: таблица РПЛ после 14-го тура.

6. Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по количеству победных шайб.

7. Сидни Кросби вышел на 18-е место в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

8. Бывший голкипер КХЛ Магнус Хелльберг установил удивительное историческое достижение в НХЛ.

9. Фил Кессел повторил легендарный рекорд НХЛ по продолжительности «железной» серии.

10. Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 18 шайб.