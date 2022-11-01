Галактионов всё ближе к «Локомотиву», Карпова подключили к аппарату ИВЛ. Главное к утру

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов в скором времени возглавит московский «Локомотив», чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова подключили к аппарату ИВЛ, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов Национальной хоккейной лиги до 16 голов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Стало известно, когда Михаил Галактионов возглавит «Локомотив».
2. СМИ: чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова подключили к аппарату ИВЛ.
3. Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов НХЛ всех времён до 16 голов.
4. Представитель Оздоева — о Турции: ощущение, будто попали в СССР — везде русские.
5. Александр Мостовой назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ.
6. «Вашингтон» проиграл «Каролине», Овечкин забил гол и не реализовал послематчевый буллит.
7. Кристина Резцова полностью пропустит сезон-2022/2023 из-за беременности.
8. Хави рассказал о причинах вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.
9. «Арис» на выезде обыграл «Доксу». Кокорин не забил пенальти.
10. Овечкин обошёл Данейко по сыгранным матчам в НХЛ.
- 1 ноября 2022
-
09:57
-
09:57
-
09:50
-
09:48
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
09:06
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:30
-
03:21
-
02:02
-
01:44
-
01:30
-
00:56
-
00:53
-
00:41
-
00:39
-
00:23
-
00:22
-
00:11
- 31 октября 2022
-
23:55
-
23:41
-
23:40
-
23:34
-
23:30
-
23:20
-
23:15
-
23:00
-
22:58
-
22:52