Галактионов всё ближе к «Локомотиву», Карпова подключили к аппарату ИВЛ. Главное к утру

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов в скором времени возглавит московский «Локомотив», чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова подключили к аппарату ИВЛ, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов Национальной хоккейной лиги до 16 голов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Стало известно, когда Михаил Галактионов возглавит «Локомотив».

2. СМИ: чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова подключили к аппарату ИВЛ.

3. Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов НХЛ всех времён до 16 голов.

4. Представитель Оздоева — о Турции: ощущение, будто попали в СССР — везде русские.

5. Александр Мостовой назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ.

6. «Вашингтон» проиграл «Каролине», Овечкин забил гол и не реализовал послематчевый буллит.

7. Кристина Резцова полностью пропустит сезон-2022/2023 из-за беременности.

8. Хави рассказал о причинах вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.

9. «Арис» на выезде обыграл «Доксу». Кокорин не забил пенальти.

10. Овечкин обошёл Данейко по сыгранным матчам в НХЛ.