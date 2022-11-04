Важная победа Касаткиной, Головин вывел «Монако» в плей-офф Лиги Европы. Главное к утру

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала первую победу на Итоговом турнире, «Монако» вместе с российским полузащитником Александром Головиным вышло в плей-офф Лиги Европы, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил важный рекорд Горди Хоу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Касаткина обыграла Гауфф, одержав первую победу на Итоговом турнире WTA.
2. Головин помог «Монако» разгромить «Црвену Звезду» и выйти в плей-офф Лиги Европы.
3. Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по количеству шайб за один клуб в НХЛ.
4. 52 сейва Василевского и гол Кучерова не спасли «Тампу» от поражения от «Каролины».
5. Коннор Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки 39-летней давности.
6. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который забил 400 голов на выезде.
7. Хет-трик и голевая Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Анахайм» в матче с 13 голами.
8. Определились все участники плей-офф Лиги Европы.
9. Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов НХЛ всех времён до 15 голов.
10. Свинов: Бакаев может заменить Малкома в «Зените».
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