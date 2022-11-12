Галактионов ушёл из «Пари НН», Овечкин близок к рекорду Троттье. Главное к утру

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов объявил об уходе с поста наставника команды, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вплотную подобрался к Брайану Троттье в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времён, форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал четвёртым российским хоккеистом, забросившим 450 шайб за профессиональную карьеру в Национальной хоккейной лиге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Галактионов заявил, что покидает «Пари Нижний Новгород».
2. Овечкин вплотную подобрался к Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён.
3. Евгений Малкин стал четвёртым российским игроком, забросившим 450 шайб за карьеру в НХЛ.
4. Магнуссен сенсационно выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Ферстаппен — второй.
5. «Пари Нижний Новгород» обыграл «Ахмат». В матче забито пять голов.
6. Даниил Медведев высказался о фаворитах Итогового турнира ATP.
7. «Авангард» одержал шестую победу подряд, в серии буллитов обыграв «Салават».
8. Сборная Аргентины огласила заявку на чемпионат мира.
9. Российский вратарь «Колорадо» повторил клубный рекорд в новейшей истории НХЛ.
10. Самая сексуальная спортсменка мира раскритиковала форму сборной США на ЧМ-2022.
- 12 ноября 2022
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