Первые пары плей-офф ЧМ-2022, «Зенит» пожаловался в ЭСК. Главное к утру

На чемпионате мира в Катаре стали известны первые пары участников 1/8 финала турнира, «Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Квинси Промеса и Шамиля Умярова в кубковом матче со «Спартаком», а также из-за красных карточек Вильмара Барриоса и Малкома, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин бьёт очередные рекорды в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».