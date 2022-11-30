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Первые пары плей-офф ЧМ-2022, «Зенит» пожаловался в ЭСК. Главное к утру

Первые пары плей-офф ЧМ-2022, «Зенит» пожаловался в ЭСК. Главное к утру
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На чемпионате мира в Катаре стали известны первые пары участников 1/8 финала турнира, «Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Квинси Промеса и Шамиля Умярова в кубковом матче со «Спартаком», а также из-за красных карточек Вильмара Барриоса и Малкома, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин бьёт очередные рекорды в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Определились первые пары 1/8 финала чемпионата мира — 2022.
  2. «Зенит» просит ЭСК рассмотреть неудаление Промеса по итогам матча со «Спартаком» в Кубке.
  3. Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов на выезде.
  4. Комиссия ФИФА подтвердила, что Роналду не коснулся мяча при первом голе в ворота Уругвая.
  5. Понсилуома одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.
  6. «Локомотив» объявил о назначении Бориса Ротенберга на должность в структуре клуба.
  7. Стефани Фраппар стала первой женщиной, назначенной главным арбитром матча мужского ЧМ.
  8. Экс-игрока «Спартака» Петковича задержали в Нидерландах по делу о контрабанде наркотиков.
  9. СКА чуть не упустил преимущество в три гола, однако всё равно обыграл «Сочи».
  10. Гол Кокорина помог «Арису» сыграть вничью с «Пафосом» в матче чемпионата Кипра.
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