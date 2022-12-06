Бразилия — в 1/4 финала ЧМ, новое свершение Овечкина. Главное к утру

Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился новым достижением, Александр Мостовой и Игорь Шалимов устроили громкую словесную перепалку. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Бразилия разгромила Южную Корею в матче 1/8 финала ЧМ, забив четыре мяча в первом тайме.

2. Овечкин вышел на второе место по количеству матчей в НХЛ среди россиян.

3. Мостовой: кому, как не Шалимову, молчать про алкоголь. Чего слушать этого пьяницу?

4. Сборная Хорватии обыграла Японию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022.

5. Президент федерации футбола Уругвая: кто-то кашлянул рядом с Роналду — они ставят пенальти.

6. Пеле — о победе сборной Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2022: они сделали мой день полным счастья.

7. Влашич заявил, что ничего не знает об отказе «Вест Хэма» выплачивать деньги ЦСКА.

8. Нападающий сборной Украины Довбик: на ЧМ-2022 мы бы выступили лучше, чем Уэльс.

9. Неймар — о травме на ЧМ-2022: на днях я проплакал всю ночь.

10. Голевой пас Евгения Кузнецова помог «Вашингтону» одолеть «Эдмонтон», у Овечкина — «-1».