Аргентина прошла Нидерланды на ЧМ, новый юбилейный рекорд Овечкина. Главное к утру

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередным достижением, национальная команда Хорватии сенсационно пробилась в 1/2 финала ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».