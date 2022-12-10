Аргентина прошла Нидерланды на ЧМ, новый юбилейный рекорд Овечкина. Главное к утру
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Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередным достижением, национальная команда Хорватии сенсационно пробилась в 1/2 финала ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Аргентина обыграла Нидерланды в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира.
- Овечкин забил 500-й гол в равных составах.
- Хорватия обыграла Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира.
- Источник: Квинси Промес может получить российский паспорт.
- Йоханнес Бё выиграл спринт в рамках второго этапа Кубка мира, Жаклен — второй.
- Рублёв в паре с Берреттини обыграл Зверева и Тима и вышел в финал турнира в Эр-Рияде.
- Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии после вылета с чемпионата мира.
- Ведущее СМИ Португалии уверено, что Роналду вновь не попадёт в стартовый состав сборной.
- Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сиэтл».
- Саммит МОК принял решение продлить отстранение спортсменов из России и Беларуси.
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