РФС отложил вопрос о переходе в АФК, «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс». Главное к утру

РФС принял решение перенести голосование по переходу в Азиатскую конфедерацию, «Вашингтон» в очередном матче НХЛ оказался сильнее «Рейнджерс», в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России произошло столкновение Александра Большунова и Сергея Устюгова. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».