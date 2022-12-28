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РФС отложил вопрос о переходе в АФК, «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс». Главное к утру

РФС отложил вопрос о переходе в АФК, «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс». Главное к утру
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РФС принял решение перенести голосование по переходу в Азиатскую конфедерацию, «Вашингтон» в очередном матче НХЛ оказался сильнее «Рейнджерс», в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России произошло столкновение Александра Большунова и Сергея Устюгова. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. РФС перенёс голосование исполкома по поводу выхода из УЕФА и перехода в АФК.
  2. «Вашингтон» всухую переиграл «Рейнджерс», у Александра Овечкина — «+1».
  3. Александр Большунов и Сергей Устюгов столкнулись в полуфинале спринта на пятом этапе КР.
  4. «Ак Барс» объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера команды.
  5. Стали известны финансовые детали контракта Криштиану Роналду с «Аль-Нассром».
  6. РФС отклонил апелляцию «Зенита» по решениям по матчу Кубка России со «Спартаком».
  7. Непряева уверенно выиграла спринт на 5-м этапе Кубка России, Степанова не прошла в финал.
  8. Нападающий «Барыса» Шевченко лишён казахстанского гражданства из-за российского паспорта.
  9. «МЮ» разгромил «Ноттингем» в матче АПЛ.
  10. Абаскаль рассказал, как ситуация в России влияет на его работу.
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