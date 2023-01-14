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«Наполи» с Хвичей разгромил «Ювентус», третья победа СКА в КХЛ. Главное к утру

«Наполи» с Хвичей разгромил «Ювентус», третья победа СКА в КХЛ. Главное к утру
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Хвича Кварацхелия и «Наполи» покуражились над «Ювентусом» в стартовой игре 18-го тура Серии А, СКА выиграл третий матч подряд в Континентальной хоккейной лиге, переиграв столичное «Динамо», РУСАДА признало фигуристку Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Наполи» забил пять мячей «Ювентусу». У Кварацхелии — гол и две результативные передачи.
  2. СКА всухую обыграл московское «Динамо», одержав третью победу подряд.
  3. Дисциплинарный комитет РУСАДА сообщил ВАДА о решении оправдать Валиеву.
  4. CAS отклонил апелляции российских клубов и «Шахтёра» о приостановке контрактов иностранцев.
  5. Защитник Алексис Дуарте перешёл в «Спартак».
  6. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
  7. Бенжамен Менди признан невиновным по семи пунктам обвинения.
  8. Дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины.
  9. Владимир Путин поручил отпраздновать 100-летие ЦСКА в 2023 году.
  10. Поварницын выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Рыбинске.
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