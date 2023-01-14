«Наполи» с Хвичей разгромил «Ювентус», третья победа СКА в КХЛ. Главное к утру

Хвича Кварацхелия и «Наполи» покуражились над «Ювентусом» в стартовой игре 18-го тура Серии А, СКА выиграл третий матч подряд в Континентальной хоккейной лиге, переиграв столичное «Динамо», РУСАДА признало фигуристку Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».