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Очередная победа «Барселоны», Бах поддержал возвращение атлетов из России. Главное к утру

Очередная победа «Барселоны», Бах поддержал возвращение атлетов из России. Главное к утру
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«Барселона» в гостях обыграла «Жирону» (1:0) в 19-м туре испанской Примеры, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался за возвращение российских спортсменов в мировой спорт, белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала свой первый титул на турнире «Большого шлема». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» минимально обыграла «Жирону» в гостевом матче Ла Лиги.
  2. Президент МОК Томас Бах выступил за возвращение россиян.
  3. Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2023, в финале обыграв Елену Рыбакину.
  4. Фигуристка Губанова принесла Грузии первую в истории золотую медаль чемпионата Европы.
  5. В УАФ считают товарищеские матчи российских клубов в Турции обходом запрета ФИФА и УЕФА.
  6. «Торино» сыграл вничью с «Эмполи», отыгравшись с 0:2. Миранчук отдал голевую передачу.
  7. «Бавария» упустила победу в матче с «Айнтрахтом».
  8. Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.
  9. Эдуард Латыпов уверенно выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества.
  10. Артур Бетербиев победил Энтони Ярда и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе.
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