Очередная победа «Барселоны», Бах поддержал возвращение атлетов из России. Главное к утру

«Барселона» в гостях обыграла «Жирону» (1:0) в 19-м туре испанской Примеры, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался за возвращение российских спортсменов в мировой спорт, белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала свой первый титул на турнире «Большого шлема». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».