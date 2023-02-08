Историческое достижение Леброна, «МС» может опуститься ниже Чемпионшипа. Главное к утру

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА, «Манчестер Сити» может опуститься за пределы первых четырёх дивизионов Англии, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился очередным достижением в своей карьере. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Сити» может опуститься ниже Чемпионшипа в случае вылета из АПЛ.

2. Леброн Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА.

3. Евгений Малкин вошёл в топ-50 ассистентов в истории НХЛ.

4. «Аль-Хиляль» обыграл «Фламенго» и вышел в финал клубного чемпионата мира.

5. Канадка Дюамель резко ответила на пост Валиевой про золото на Олимпийских играх в Пекине.

6. Вратарь клуба «Йени Малатьяспор» Эйюп скончался под завалами в Турции.

7. «Металлург» едва не упустил преимущество в три шайбы, но победил дома СКА.

8. Скандинавские страны выступили против возвращения россиян на международные арены.

9. Источник: Роману Костомарову всё же ампутируют вторую ногу.

10. Футболисты трёх израильских клубов отказались участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.