Историческое достижение Леброна, «МС» может опуститься ниже Чемпионшипа. Главное к утру

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА, «Манчестер Сити» может опуститься за пределы первых четырёх дивизионов Англии, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился очередным достижением в своей карьере. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Манчестер Сити» может опуститься ниже Чемпионшипа в случае вылета из АПЛ.
2. Леброн Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА.
3. Евгений Малкин вошёл в топ-50 ассистентов в истории НХЛ.
4. «Аль-Хиляль» обыграл «Фламенго» и вышел в финал клубного чемпионата мира.
5. Канадка Дюамель резко ответила на пост Валиевой про золото на Олимпийских играх в Пекине.
6. Вратарь клуба «Йени Малатьяспор» Эйюп скончался под завалами в Турции.
7. «Металлург» едва не упустил преимущество в три шайбы, но победил дома СКА.
8. Скандинавские страны выступили против возвращения россиян на международные арены.
9. Источник: Роману Костомарову всё же ампутируют вторую ногу.
10. Футболисты трёх израильских клубов отказались участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.
- 8 февраля 2023
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