Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Захарян не ушёл в «Галатасарай» из-за отца, новый рекорд Бобровского. Главное к утру

Стала известна причина, из-за которой российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не перешёл в турецкий «Галатасарай», голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский обновил рекорд российских голкиперов по количеству побед в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги, ЦСКА прошёл «Краснодар» в Кубке России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Захарян не перешёл в «Галатасарай» из-за отца.

2. Бобровский установил рекорд НХЛ по победным матчам среди российских вратарей.

3. «Рейнджерс» официально объявили о переходе в команду Патрика Кейна.

4. Три очка Дмитрия Орлова помогли «Бостону» обыграть «Калгари».

5. «Ювентус» одержал волевую победу в игре с «Торино». Миранчук провёл полный матч.

6. Гол Сперцяна в игре с ЦСКА не помог «Краснодару» выйти в полуфинал Кубка России.

7. Орлов повторил клубный рекорд Хары по очкам за первые три матча в составе «Бостона».

8. «Рома» проиграла «Кремонезе» в матче Серии А. Моуринью был удалён в начале второго тайма.

9. «Манчестер Сити» разгромил «Бристоль Сити» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии.

10. Победная серия Джоковича на официальных турнирах достигла 18 матчей.