Захарян не ушёл в «Галатасарай» из-за отца, новый рекорд Бобровского. Главное к утру

Стала известна причина, из-за которой российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не перешёл в турецкий «Галатасарай», голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский обновил рекорд российских голкиперов по количеству побед в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги, ЦСКА прошёл «Краснодар» в Кубке России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Захарян не перешёл в «Галатасарай» из-за отца.
2. Бобровский установил рекорд НХЛ по победным матчам среди российских вратарей.
3. «Рейнджерс» официально объявили о переходе в команду Патрика Кейна.
4. Три очка Дмитрия Орлова помогли «Бостону» обыграть «Калгари».
5. «Ювентус» одержал волевую победу в игре с «Торино». Миранчук провёл полный матч.
6. Гол Сперцяна в игре с ЦСКА не помог «Краснодару» выйти в полуфинал Кубка России.
7. Орлов повторил клубный рекорд Хары по очкам за первые три матча в составе «Бостона».
8. «Рома» проиграла «Кремонезе» в матче Серии А. Моуринью был удалён в начале второго тайма.
9. «Манчестер Сити» разгромил «Бристоль Сити» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии.
10. Победная серия Джоковича на официальных турнирах достигла 18 матчей.
- 1 марта 2023
-
08:55
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
05:00
-
04:48
-
04:46
-
04:36
-
04:26
-
04:22
-
03:58
-
03:36
-
03:19
-
02:59
-
02:53
-
02:51
-
02:24
-
02:06
-
01:55
-
01:03
-
00:55
-
00:54
-
00:46
-
00:44
-
00:38
-
00:29
-
00:22
-
00:21
-
00:17
-
00:09
-
00:00
- 28 февраля 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:42
-
23:41